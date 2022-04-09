يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 8 والقنوات الناقلة للعمل الدرامي، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي، حول عائلة جلجل والمشكلات التي يتعرضون لها .

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 8 والقنوات الناقلة

يتمّ عرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 8 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة 6.45 دقيقة، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا.

أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل مكتوب عليا بطولة اكرم حسني

شهدت أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، ظهور كلمة «بلاش النهاردة»، وهي التي أدت إلى تشتت تفكيره، وأصبح يرفض كل شيء حتى لا يقع في أي خطأ، وتحدثت معه «سلمي» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، وطلبت منه أن يلتقيا لكنه تفاجأ بوجود «روقة» في نفس المكان .

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

العمل من بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عددًا من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.