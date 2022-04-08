أكرم حسني يكسب ثقة عمرو عبدالجليل في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل مكتوب عليا باستيقاظ «جلجل» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني من النوم ليكتشف كلمات جديدة على يده، وتشير إحدى الكلمات إلى ذهابه مرة أخرى لبدوي «عمرو عبدالجليل»، فيجد بدوي لا يعرف رقم الخزنة فيتذكر أن الرقم مكتوب على يده، ويخبره به فتفتح الخزنة بالفعل.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

ويصطحبه بدوي في سيارته، ولكنه يشك به ويحاول أكرم حسني «جلجل» أن يكسب ثقته، ويطلب منه أن ينزل من السيارة، وبعد نزولهم من السيارة تنفجر، فيبدأ بدوي يكتسب الثقة في جلجل، ثم ينجده جلجل مجددًا من أزمة اكتشاف زوجته لخيانته، فيصطحبه إلى منزله ويطلب منه أن يذهب معه في اليوم التالي إلى جلسة مهمة في البورصة.

جلجل يفاجئ شقيقته الصغري

يعود جلجل لمنزله فيكتشف أن شقيقته الصغرى جليلة «هنا زهران» غاضبه منه، فيفاجئها بعروس هدية، ثم تظهر سلمى «هنادي مهنا» تتحدث مع صديقتها عنه وتقول لها أنها بدأت تميل له لخفة ظله، فيسمعها والدها ويسألها عن الشخص صاحب الدم الخفيف الذي تتحدث عنه.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

الجدير بالذكر أن مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.