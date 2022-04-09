«مش أول مرة».. طرد الغنوشي من مسجد بتونس وقت التراويح وسط هتافات تنديد (فيديو)

«يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح» بهذه العبارات المنددة بممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي قرر عدد من المواطنين في تونس طرد راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانيةمن صلاة التراويح بمسجد في العاصمة بحسب فيديو نشرته فضائية «العربية» الإخبارية.

الغنوشي يهرب من بطش الحشود

إذ أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المصلين يطردون راشد الغنوشي من أمام المسجد، ما اضطره إلى الهروب خوفًا من بطش الحشود به.

المصلين بادروا بالهتاف ضده

وبحسب وسائل إعلام تونسي توجه «الغنوشي» لمنطقة الملاسين بضواحي العاصمة وسط موكب من السيارات لزيارة مقر الحركة وأداء صلاة التراويح في مسجد المراكشي إلا أن المصلين بادروا بالهتاف ضده مطالبين برحيله.

حل البرلمان التونسي

الرئيس التونسي كان قد قرر حل البرلمان قبل أيام حفاظًا على الشعب ومؤسسات الدولة، بعد عقد عدد من النواب اجتماعا افتراضيا بتحريض من حركة النهضة وزعيمها لإلغاء قرارات الرئيس ومنها تجميد أعمال البرلمان، فيما تأتي الواقعة بعد ساعات من بدء تحقيقات مع الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

طرد الغنوشي من المسجد ليست الأولى

حادثة طرد الغنوشي من المسجد ليست الأولى، إذ واجه حوادث مماثلة في عدة مناسبات ومدن تونسية، من بينها تظاهر العشرات ضده في مسقط رأسه بمدينة الحامة، حيث طالبوه بمغادرتها فورا، متهمينه والحركة بتخريب البلاد.