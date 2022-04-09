نيللي كريم تشيد بأداء الطفلة ريتال ظاظا في فاتن أمل حربي: «أدب الدنيا فيها»

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها البالغة بأداء الطفلة ريتال ظاظا التي تجسد دور الابنة الكبرى لنيللي كريم في مسلسل «فاتن أمر حربي» مع المخرج ماندو العدل.

نيللي كريم تنشر صورتها مع ريتال ظاظا في مسلسل فاتن أمر حربي

ونشرت نيللي كريم صورة تجمعها مع ابنتها عبر صفحتها الشخصية «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة، «بنتي في المسلسل شاطرة وملتزمة وأدب الدنيا فيها واللي أكيد ومهم إن أهلها ناس طيبين ومحترمين».

الطفلة ريتال ظاظا تحصل على إشادات الجمهور والنقاد

وحصلت الطفلة ريتال ظاظا على إشادات من الجمهور والنقاد على مدار الحلقات الأولى، إذ أنها تعرضت لعنف الأب بشكل ملحوظ.

معلومات عن الطفلة ريتال ظاظا

الطفلة ريتال ظاظا ورثت موهبة التمثيل من والدها الفنان محمد ظاظا، الذي شارك في أفلام «جعلتني مجرما، وتيمور وشفيقة وشارع 18» وجدها كان عازفاً وورثت حب الفن منهما.

مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، ومحمد ثروت، وهالة صدقي، وفادية عبدالغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.