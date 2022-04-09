خطة «نظافة بالقاهرة» في رمضان: تكثيف العمالة والتصدي للمتسولين

رفعت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، درجة الاستعداد على مدار شهر رمضان، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وإزالة أي مخلفات أو تراكمات قمامة على الفور.

عناصر خطة عمل هيئة النظافة بالقاهرة

وأكدت محافظة القاهرة، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي بالديوان العام، اليوم السبت، أن خطة عمل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة خلال شهر رمضان تركز على عدة عناصر منها:

- تكثيف العمالة على مدار اليوم حول جميع الأسواق ومنافذ البيع، ورفع جميع المخلفات أولاً بأول.

- تكثيف المرور الميداني للتصدي لظاهرة التسول في إشارات المرور وعند المساجد والساحات، من بعض الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي لهيئة النظافة لاستجداء المواطنين.

- قيام الإدارة المركزية للنظافة ومن خلال مديري المناطق ومديري أفرع الهيئة، باتخاذ اللازم لرفع مستوى النظافة بشكل عام، وحول المساجد والساحات والطرق المؤدية إليها بشكل خاص.

- قيام الإدارة المركزية للإنارة بمراجعة أعمال إنارة جميع المحاور والشوارع الرئيسية، والطرق المؤدية للمساجد، وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

- قيام الإدارة المركزية للتجميل بإجراء تهذيب الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء بشكل عام، وأمام المساجد والساحات بشكل خاص.

الربط مع رؤساء الأحياء وغرف عمليات المرافق

- على كل رئيس فرع هيئة بالأحياء الربط مع رئيس الحي، للتنسيق المباشر ومراجعة المتطلبات، ويتم تنفيذ المتطلبات طبقاً لتعليمات رئيس الهيئة .

- قيام غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الأخرى، الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافئ، وغيرها مع الربط بغرفة عمليات المحافظة.

- إتاحة أرقام هيئة النظافة لتلقي أي شكاوى من المواطنين في القاهرة، وهي 15264، و29223410، و26843759

طلاء أسوار وأعمدة إنارة بمنطقة «الغورية»

من ناحية أخرى، قام اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بجولة داخل عدد من المناطق لمتابعة أعمال النظافة، ومنها منطقة «الغورية» ومسجد الغوري ووكالة الغوري، ورفع كفاءة المحور من نزلة كوبري الأزهر وحتى المشهد الحسيني.

ووجه برفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بالمنطقة من طلاء الأسوار الحديدية بطول الطريق، مع استعدال أعمدة الانارة ورفع كفاءة منظومة الإضاءة وتغير الكشافات وطلاء أعمدة الانارة، كما وجه رئيس هيئة النظافة برفع كفاءة النظافة بطول الطريق ودورات المياه العمومية بالأزهر مع إمكانية فتحها وتشغيلها للجمهور بتكليف المهندس فرج الشيخ، مدير المنطقة الغربية، بالتعاون مع شركه ارتقاء المسوؤلة عن نظافة المنطقة الغربية.

تطوير محيط المواقع الأثرية والمساجد

كما شدد رئيس هيئة النظافة على استمرار العمل والمتابعة المستمرة لحملة التطوير التي تتم بالمناطق الأثريه والمساجد فى نطاق القاهرة، مع تجميل المحاور والجزر الرئيسيه بالشوارع من إضافة زراعات وشتلات.

وقامت هيئة النظافة بالقاهرة بالاهتمام بمحيط مستشفى الأورام بكورنيش النيل، قطاع المنيل والسيدة زينب، حيث تم زياده عدد المقاعد الخشبيه، وإضافة 20 تندة مزودة بالشماسي، لخدمة مرضى الأورام والمترددين عليها، تخفيفاً عليهم وخاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.