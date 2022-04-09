درجات الحرارة الأيام المقبلة وحالة الطقس غدا الأحد 10-4-2022 في مصر

أجواء متقلبة شهدتها كافة الأنحاء على مدار الساعات الماضية، ما جعل المواطنين يتساءلون عن درجة الحرارة الأيام المقبلة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 10 أبريل، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، تفاصيل درجات الحرارة الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من الساعة 4 وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون الطقس خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد الموافق 10 أبريل، كالتالي:

القاهرة 29-15

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

طنطا 29-14

شبين الكوم 29-14

دمنهور 28-15

بلطيم 24- 15

مطروح 21-14

السلوم 23-14

سيوة 29-11

بورسعيد 22-15

دمياط 21-15

الزقازيق 29-15

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 29-15

السويس 28-15

العريش 23-15

رفح 23-14

رأس سدر 30-16

نخل 28-15

نويبع 35-16

طابا 31-16

كاترين 29-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 32-23

الغردقة 33-22

مرسى علم235-21

الفيوم 31-17

بني سويف 31-17

المنيا 32-17

أسيوط 34-18

سوهاج 35-19

قنا 38-22

الأقصر 39-23

أسوان 41-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 39-25

الوادي الجديد 37-20

شلاتين 33-18

أبو رماد 33-17

حلايب 30-19

رأس حدربة 30-18