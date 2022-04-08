حالة الطقس غدا السبت 9-4-2022 في مصر.. هتحسوا بالصيف والشتاء

كشفت هيئة الارصاد الجوية، في بيان، منذ قليل، توقعاتها لحالة الطقس، يوم غد السبت، الموافق 9 أبريل الجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، على أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس مائلا للبرودة في ساعات الليل، وفي الصباح الباكر، على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

حالة الطقس غدا السبت

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانا، بداية من الساعة 4 إلى 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية، من/إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به على مستوى الرياح، خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون نشاط الرياح فيه معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و 2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 28-17

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

طنطا 28-16

شبين الكوم 27-15

دمنهور 27-17

بلطيم 26- 16

مطروح 22-15

السلوم 21-15

سيوة 25-12

بورسعيد 24-16

دمياط 23-16

الزقازيق 27-15

المنصورة 27-16

الإسماعيلية 28-15

السويس 28-15

العريش 22-15

رفح 22-14

رأس سدر 32-16

نخل 29-15

نويبع 33-16

طابا 31-17

كاترين 29-14

الطور 28-21

شرم الشيخ 32-24

الغردقة 33-23

مرسى علم 35-22

الفيوم 29-17

بني سويف 29-18

المنيا 31-20

أسيوط 33-21

سوهاج 35-21

قنا 39-24

الأقصر 39-23

أسوان 41-23

إدفو 41-24

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 35-19

ابو رماد 34-18

حلايب 33-22

رأس حدربة 34-19