هل الحصول على حُقن أو جلسات غسيل كلوي أثناء الصيام من المفطرات؟

يتساءل العديد من الأشخاص المصابين بأمراض الكلى والذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي حول ما إذا كان خضوعهم لهذه الجلسات تُفطرهم أثناء الصيام أم طبيعية ولا تبطل صيامهم لشهر رمضان الكريم.

ونشرت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يحسم الجدل حول السؤال: «هل حصول مريض الكلى على جلسات الغسيل الكلوي أثناء الصيام يبطله أم لا؟».

حسم الجدل حول جلسات غسيل الكلي وصيام رمضان

ويقول الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة والسكان إن الغسيل الكلوي لا يعتبر من المُفطرات لأن الإفطار يكون بما دخل إلى الجوف، والجوف هو الجزء المجوف من باطن جسم الإنسان، بما يشمل المعدة والمريئ والجهاز الهضمي.

وأضاف «ممدوح» أن الغسيل الكلوي فهو خارج منطقة الجوف، ولذلك فلا خوف من أن يقوم الإنسان مريض الكلى بعملية غسيل الكلى، بل يحصل عليها وهو مطمئن تماماً على صحة صومه.

حكم تلقي الصائم للحقن العلاجية

ومن ضمن الأسئلة الأخرى التي تشغل بال العديد من المواطنين هي «هل الحصول على الحُقن من خلال الوريد أو العضل تبطل صيام شهر رمضان؟»، وهو ما تُجيب عنه وزارة الصحة والسكان من خلال منشور لها آخر على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن حصول أي مريض على الحقن سواء في العضل أو الوريد لا يتسبب نهائياً في إبطال صيامه.

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان أيضاً قد وجهت النصائح المهمة إلى مختلف المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية خلال أيام شهر رمضان الكريم، ومن أبرزها ارتداء الكمامات، مع تطهير الأسطح بشكل جيد، وغسل اليدين بشكل مستمر، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الجسدي.