«الصحة العالمية»: إصابات الأفارقة بـ«كورونا» أكثر من المعلن بـ97 مرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يزيد على ثلثى الأفارقة أُصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد منذ بدء الجائحة، أى أكثر 97 مرة من حالات الإصابة المعلنة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا، ماتشيديسو مويتى، إن دراسة خلُصت إلى أنه بحلول سبتمبر 2021 تعرض 800 مليون أفريقى للإصابة بالفيروس المسبب لـ«كوفيد-19»، مقارنة بعدد 8.2 مليون إصابة مسجلة فى ذلك الوقت، مشيرة إلى أن تقليل عدد حالات الإصابة كان يحدث فى كل مكان لكن بدرجة أقل مما كان فى أفريقيا. وقالت إن المتوسط على مستوى العالم، هو أن الإصابات الحقيقية أعلى 16 مرة من تلك المؤكدة.

وفى بريطانيا قال رئيس الوزراء بوريس جونسون،اليوم، إنه لا يستبعد أن تفرض حكومته تدابير الإغلاق مجدداً حال ظهور متحورات جديدة من الفيروس، أشد فتكاً، وأضاف أن عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء فى هذه الحالة تصرف «غير المسئول».

وفى ألمانيا رفض أغلب نواب البرلمان الألمانى «بوندستاج»، مشروع قانون ينص على فرض إلزام عام بتلقى التطعيم ضد كورونا بداية من عمر الستين، وذلك بعد نقاشات استمرت شهوراً طويلة.

وفى «هونج كونج» أوصت لجان علمية بإعطاء جرعة رابعة من لقاحى «بيونتك» أو «سينوفاك»، للأشخاص الذين بلغوا سن 60 عاماً فأكثر، من أجل حماية أفضل، ويطبق المبدأ نفسه على المتعافين من عمر 60 عاماً فأكثر.