السيطرة على حريق نشب في شقة ببنها دون خسائر بشرية «صور وفيديو»

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بعقار من 12 طابقا في منطقة كفر الجزار، بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم التعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وتقدير الخسائر، كما طلبت تحريات المباحث.

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بلاغ بنشوب حريق بشقة

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، يفيد نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة كفر الجزار.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وانتقل على الفور العقيد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وتبين أن النيران نشبت في شقة بالطابق السادس في حجرتين وصالة، وتم السيطرة عليه، ولا توجد أي خسائر بشرية سوى حالة اختناق، وتم نقلها للمستشفى وتعافت.

كما تبين احتراق محتويات الصالة والمطبخ والحمام، دون تاثير على العقار المكون من 12 طابقا.