تفاصيل حريق مستشفى بنها.. رئيس الجامعة يكشف لـ«الوطن» حجم الخسائر

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن خسائر حريق مخزن المطهرات الخاصة بالأجهزة الطبية محدودة، ولم تمتد للمخازن الرئيسية أو موقع العيادات الخارجية المتواجدة في نطاق المخزن، مشيرا إلى أن فريق الأمن الإداري والسلامة والصحة المهنية نجح في السيطرة على الحريق بإمكانيات المستشفى والسيطرة عليه حتى لايمتد للمناطق المجاورة.

وكشف رئيس جامعة بنها، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السيطرة على الموقع وحريق بنها الجامعي جرى في وقت قياسي، مؤكدا أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في بعض الكراتين الخاصة لمواد التطهير الخاصة بمستشفى بنها الجامعي والأجهزة الطبية، كما لم يمتد لعبوات المطهرات داخل الكراتين.

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الأدلة الجنائية تتحفظ على المكان

في سياق متصل، قال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي التنفيذي إن الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة عاينوا الحريق، وتحفظوا على مكان الحريق لمعرفة السبب وملابساته وفق قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق، وطلب تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي للفحص.

وأكد الدخاخني أن العمل لم يتاثر في المستشفى لأن المخزن بعيد جدا عن المناطق الحيوية بالمستشفى، والأقسام العلاجية والطوارىء تعمل بكامل طاقتها، كما أن الحريق لن يؤثر على عمل العيادات الخارجية المجاورة للمخزن الذي شهد الحريق في موعدها صباح اليوم.

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تفاصيل حريق بنها الجامعي

وسيطرت أجهزة الأمن الإداري بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب داخل مخزون مطهرات الأجهزة الطبية بالمستشفى الجامعي ببنها بالدور الأرضي، فيما لم يسفر الحريق عن وفيات أو مصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزون المطهرات بالمستشفى الجامعي ببنها بالدور الأرضي.

وعلى الفور جرى الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالتنسيق مع الأمن الإداري والصحة والسلامة بالمستشفى، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ووجود خسائر مادية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ونجحت أجهزة الحماية المدنية، وانتهت من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.