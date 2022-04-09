جوجل: حذف العديد من التطبيقات التي تسبب تهديدات وثغرات أمنية

تتخذ شركة جوجل الكثير من الإجراءات الصارمة ضد المطورين العاملين بها الذين لا يقومون بإنشاء تحديثات للتطبيقات الخاصة بالشركة مما تسبب في تعرض الملايين من أجهزة المستخدمين للخطر، خاصة وأن متجر جوجل أصبح مليء بالتطبيقات القديمة التي لا تخضع لأي تحسين مع ظهور إصدارات جديدة من أندرويد.

ثغرات أمنية

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إنه يمكن للتطبيقات التي لا يتم تحديثها بشكل مستمر أن تكون سببا وثغرات أمنية للعديد من الهواتف والتي يستغلها المخترقون للوصول إلى الكثير من المعلومات والبيانات واختراق الهواتف.

وقد أصدرت جوجل قرار بوقف وحذف أي تطبيقات لم يتم تحديثها في غضون عامين من إصدار أحدث نظام تشغيل أندرويد، حيث سيتم تجنبه عن الأنظار في متجر Google Play.

وأضاف الموقع أنه سيظل المستخدمون الذين قاموا بتنزيل التطبيقات المسيئة في الماضي قادرين على العثور عليها وإعادة تثبيتها، حيث قد يرغب أي شخص لا يزال يستخدم التطبيقات القديمة التي مرت سنوات بدون تحديثات في إعادة النظر في استخدامها.

غالبية التطبيقات تخضع لمعايير جوجل

وقال عملاق التكنولوجيا جوجل في منشور على مدونة: «الأساس المنطقي وراء ذلك بسيط، حيث يتوقع المستخدمون الذين لديهم أحدث الأجهزة أو أولئك الذين هم على دراية كاملة بتحديثات Android أن يدركوا الإمكانات الكاملة لجميع وسائل حماية الخصوصية والأمان التي يقدمها نظام التشغيل، والخبر السار هو أن الغالبية العظمى من التطبيقات على Google Play تلتزم بالفعل بهذه المعايير».

وأضاف أنه بالنسبة للتطبيقات الأخرى سيتم إخطار المطورين مسبقًا ونوفر الموارد لمن يحتاجون إليها، وقالت Google أيضًا إنها ستبدأ في حظر التطبيقات ذات المحتوى غير «المناسب عالميًا» من بعض المناطق التي تعتبر فيها مسيئة، مع السماح لها بالبقاء في أماكن ليست كذلك.