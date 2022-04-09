عاجل .. مباحثات روسية أذربيجانية أرمينية لإعداد مسودة سلام وترسيم الحدود

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، نتائج المباحثات التي جرت بينهم في بروكسل في السادس من الشهر الجاري، وفقًا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

بوتين يؤكد ضرورة إعداد مسودة اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

بوتين أكّد ضرورة إعداد مسودة اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضح الكرملين في بيان له، أنَّ الرئيس الروسي، ناقش مع الزعيمين في مكالمتين منفصلتين.

وأكّد الزعماء الثلاثة ضرورة تطبيق الاتفاقيات بشأن الوضع في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

الزعماء الثلاثة يؤكدون ضرورة تطبيق اتفاقيات إقليم قره باغ المتنازع عليه

وأضاف الكرملين، أنَّ المحادثات تناولت تشكيل لجنة معنية بترسيم الحدود وتفعيل أنشطة مجموعة الاتصال الثلاثية، كما تناولت إعداد مسودة اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان.