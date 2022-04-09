شريف سلامة عن شخصية «سيف» في فاتن أمل حربي: شوفت نماذج كتير زيه

عبر الفنان شريف سلامة عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور على دوره في مسلسل فاتن أمل حربي، من بطولة نيللي كريم، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول حياة السيدة المطلقة، ومعاناتها بعد الانفصال من عدة مشاكل لها علاقة بعدم حصولها على حقوقها منها الولاية التعليمية على أبنائها.

شريف سلامة: سعيد برد فعل الجمهور

وقال شريف سلامة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بردود فعل الجمهور على الحلقات الأولى من المسلسل، مؤكدًا أنه لم يتوقع كل هذه الردود، خاصة بعد عرض الحلقات الأولى فقط، لافتًا إلى أن الحلقات المقبلة سوف تشهد مفاجآت عديدة خاصة بشخصية «سيف الدندراوي» والخط الدرامي الذي يجمع بينه وبين شخصية «تونة» خلال الأحداث.

وعن تفاصيل الشخصية التي يقدمها شريف سلامة، قال: «شاهدت نماذج كثيرة من الرجال تُفكر بطريقة سيف الدندراوي، ولكن سيناريو إبراهيم عيسي كان الأساس، بالاضافة إلى رؤية وتحضيرات المخرج ماندو العدل».

وأثارت شخصية سيف الدندراوي خلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، ردود فعل الجمهور، خاصة أن العمل يناقش أعمال المرأة، والمشكلات التي تتعرض لها بعد الطلاق، ومن المميز أن المجلس القومي للمرأة، بدأ يتخذ خطوات لصالح المرأة بعد عرض العمل.

القومي للمرأة يوضح وسائل التواصل معه

وأوضح القومي للمرأة، وسائل تواصل السيدات معه في حالة تعرضهن لأزمات من خلال تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية في مختلف القضايا، كما أصدر بيانا خاصا حول الولاية التعليمية في حال الطلاق بأن تكون الحاضن هي المسؤولة دون الحاجة لصدور حكم قضائي.

ولمس مسلسل فاتن أمل حربي، قلوب السيدات خاصة المطلقات، حيث أشار جمهورها أن مسلسل يجسد الواقع ولكن بصورة مخففة، عن الحقيقة التي يتعرض لها السيدات المطلقات في محاولة منهن لتربية أبنائهن، بعيداً عن المشكلات التي تحدث بين الطرفين.