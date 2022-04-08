هل يحرم شريف سلامة نيللي كريم من بناتها؟.. مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7

يترقب مشاهدو مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 7، تطورات الأحداث المشوقة التي اختتمت بها حلقة أمس، إذ تعرضت «فاتن» للابتزاز من جديد من قبل طليقها «سيف» الذي استغل ثغرات قانون الأحوال الشخصية في انتهاك حقوقها، وحرمانها من حق الولاية التعليمية إذ أصر على نقل بناتهما إلى إحدى المدارس الحكومية واصطحابهما معه.

توقعات مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7

وعقب الحكم على نيللي كريم خلال مسلسل فاتن أمل حربي بالحبس لمدة 24 ساعة لاعتراضها على قانون الأحوال الشخصية، تبدأ الصراعات بينها وبين طليقها من جديد، كما تصر على رفع قضية لدى المحكمة الدستورية على قانون الأحوال الشخصية لما تراه من أنه ظالم لحقوق المرأة المطلقة، ويحاول العديد من الأشخاص المقربون إليها تخويفها من إجراء ذلك وعلى رأسهم المحامي «شكيب».

ومن ناحية أخرى، لم يصمت طليقها «سيف»، الذي يقدم دوره الفنان شريف سلامة، إذ استغل ثغرات القانون لصالحه وذهب إلى مدرسة الأطفال وسحب ملفهما ونقلهما إلى مدرسة حكومية، وبالتالي فإن توقعات الحلقة 7 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم أن يحرم «سيف» طليقته من ابنتيها.

كما أنه من المتوقع أن تظل الصراعات بين الثنائي، بمواجهة مشكلة جديدة بأنه لا يمكن للقضاء أن يعيد إليها بناتها لأنهن مع والدهما، وحال تأكدها من عدم حصولها على حقوقها، من الممكن أن توافق على الزواج من المدرس الذي تقدم لخطبتها مسبقا.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

يناقش مسلسل فاتن أمل حربي القضايا التي تواجهها المرأة بعد الانفصال، والتي يجبرها عليها قانون الأحوال الشخصية الذي يكون في صالح الزوج في العديد من الأمور، مثل الحضانة عند زواج الأم.