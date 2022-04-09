«تعليم الإسكندرية» تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة المكتبات

قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن «تعليم الإسكندرية» حصد درع التفوق المكتبي الذهبي ودرع التفوق المكتبي الفضي في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021 / 2022.

الفتيات تحصدن المركزين الأول والثاني

وأوضح مدير المديرية، في بيان اليوم السبت، أن مكتبة مدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات بإدارة شرق الإسكندرية فازت بالمركز الأول جمهوري لتحصد الدرع الذهبي للمرحلة الإعدادية، فيما فازت مكتبة مدرسة الشهيد محمد السيد حفني الثانوية بنات بإدارة المنتزه بالمركز الثاني جمهوري لتحصد الدرع الفضي للمرحلة الثانوية.

المكتبة المدرسية أداة فاعلة في إثراء المناهج

وأكد «سعد» أن المكتبة المدرسية مركز إشعاع ثقافي وعلمي لا غنى عنه في المدرسة، وهي أداة فاعلة في إثراء المناهج الدراسية ونشر الثقافة العامة، وهي ركيزة أساسية لكل منظومة تعليمية، ولا يقتصر دورها على تقديم المصادر وتوفير الكتب والمراجع فقط، بل هي ملاذ آمن للتفكير وتنمية العقول، فهي تزود الطلاب بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على توسيع آفاقهم ومداركهم وتنمي لديهم المهارات القرائية، وتبني الشخصية وتُشكل الوعي وتنمي التعلم الذاتي ومهارات الحوار ومهارات الاستماع والتحدث لدى الطلاب، من خلال المسابقات الثقافية والندوات التفاعلية المختلفة، بل هي أهم وسيلة للتطور والارتقاء بالمستوى الثقافي.

وقدَّم مدير المديرية التهنئة لتوجيه عام المكتبات، بقيادة فتحي عبد الستار، مشددا على تكريم المدارس الفائزة بالإدارات التعليمية تشجيعًـا لهم وتقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لأقرانهم بجميع مدارس المحافظة لتستمر الإسكندرية على منصات التتويج.