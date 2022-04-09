استعدادات نهائية للاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.. الافتتاح بالمسرح الروماني

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق الفعاليات الرمضانية والاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، والتي تقيمها الوزار من خلال قطاعاتها المختلفة ابتداء من غد الأحد الموافق 9 رمضان، 10 أبريل الجاري، حيث تفتتح الهيئة تلك الفعاليات بالمسرح الرومانى بسور القاهرة الشمالى بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع قيادات الوزارة فى التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 24 رمضان.

تفاصيل افتتاح الفعاليات الرمضانية

ويجري اليوم وضع اللمسات النهائية على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي بشارع المعز، ويتضمن حفل الافتتاح تفقد الأجنحة الخاصة بكل قطاع، يعقبه كلمة كل من الدكتور سالم بن محمد المالك رئيس وفد منظمة الاسيسكو، وكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان «القاهرة القديمة التاريخية » من إنتاج المركز القومي للسينما، أوبريت «هنا القاهرة» لفرقة أوبرا عربي التابعة لقصور الثقافة، عرض فني لفرقة الحضرة بدار الأوبرا المصرية.

1479 فعالية فنية وفكرية وإبداعية خلال شهر رمضان

وتقدم وزارة الثقافة 1479 فعالية فنية وفكرية وإبداعية خلال شهر رمضان الجاري ويتم تنفيذها فى مختلف محافظات، ومن بينها فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتي تشمل 149 فعالية ثقافية وفنية تهدف لإبراز معالم الهوية المصرية بمكوناتها الثقافية والتراثية المتعددة إضافة إلى ورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو.

وأعلنت منظمة الإيسيسكو في ديسمبر الماضي اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، والذي يأتي في إطار البرنامج الذي تنفذه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ويهدف هذا الاختيار إلى تعميق الأواصر وتعزيز قيم التواصل والتعايش والتسامح بين الشعوب، فضلا عن تقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم أجمع.

وجاء اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي، لكونها واحدة من أعرق العواصم العربية بفضل ما لديها من زخم تراثي هائل من خلال مفردات ثقافتها التي تعبر عن كافة الحضارات عبر التاريخ من فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، وما تضمه من متاحفها المتنوعة التي تحوي بين جدرانها العديد من المعالم القديمة والحديثة.