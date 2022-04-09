بعد ظهورها في العائدون.. الإيطالية مايا طلام تتصدر الترند

تصدرت النجمة مايا طلام، تونسية الأصل وإيطالية الجنسية، موقع التغريدات «تويتر»، حيث احتلت المركز الأول فور ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة السادسة والسابعة من مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة، بعدما أشاد الكثير بأدائها التمثيلي.

شخصية مايا طلام في العائدون

وتعمل مايا، بحسب دورها في مسلسل العائدون، في صالات القمار داخل «كازينو» في دولة أوربية، ومن خلال مراقبة الكازينو تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تحديد «الديلر» وهي سيدة تدعى «سارة» التي تجسد دورها مايا طلام، وكان هدف أجهزة الأمن المصرية الوصول من خلالها لجماعة داعش الإرهابية المتواجدة في سوريا والعراق والتي نفذت عمليات إرهابية في كل دول العالم.

وسافر الضابط عمر الذي يلعب دوره أمير كرارة إلى الدولة الأوربية التي يتواجد بها «الكازينو» في محاولة لتجنيد سارة، مدعيًا أنه رجل أعمال يملك ثروة طائلة ينفق أغلبها في لعب القمار.

تفاصيل فيلم «The Goat» لمايا طلام

في سياق آخر انتهت مايا، مؤخرًا من تصوير فيلم "The Goat" أمام النجمة العالمية الحائزة على الأوسكار «ميرا سورفينو»، و«چون سافاچ»، ومن مصر النجم عمرو سعد، والنجمة نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب وسيد رجب.

الفيلم من تأليف وإخراج «أريللا بوريللي» ومن إنتاج أمريكي عالمي بقيادة «دومينيك بينون» و«أوسكار چنرالي» بالتعاون مع المنتج المصري صادق الصباح وشركة أورورا المصرية.

وتظهر مايا، في الفيلم بدور زوجة الفنان عمرو سعد، وتدور الأحداث معه حول بحثها عن ابنتهما التائهة في الصحراء، وقد تم تصوير المشاهد في واحة سيوة المصرية.

وتستعد مايا، أيضًا لتصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد مع النجم العالمي چون تراڤولتا، في البرازيل وأمريكا، كما تستعد أيضًا للمشاركة في فيلم مصري يضم كبار النجوم المصريين، وستكشف مايا، عن تفاصيل دورها بالفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مايا، تعد حاليًا واحدة من أهم نجمات إيطاليا حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية من بطولتها المطلقة والتي حققت نجاحًا باهرًا في إيطاليا ودول العالم.