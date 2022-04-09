إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص على صحراوي البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، عند الكيلو 100 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق المركز.

أسماء المصابين في حادث «الكيلو 100» بوادي النطرون

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «محمود عماد عوض»، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«محمود رمضان علي»، 42 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الرأس، و«خميس إسماعيل جبريل»، 41 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«سمير مرزوق مسعد»، 31 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليمنى، و«بلال عيد منصور»، 19 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى وكسر في الحوض، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز أبو المطامير.

رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، لتلقى الإسعافات اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق.