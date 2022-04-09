التفاصيل الكاملة لاتهام نجل فنانة بقتل حماه: «50 ألف جنيه السبب»

حكت خلود عزت، زوجة نجل الفنانة الشهيرة المتهم بقتل حماه، تفاصيل الجريمة المؤسفة، التي وقعت بسبب المال.

وقالت إن زوجها يعمل مشرف في شركة ووالدته ممثلة معروفة، وأنها بعد الزواج منه فوجئت أنه يخبرها أنه مدين بقرض ولا يملك أي أموال، ما دفعها لطلب المساعدة من أسرتها، وبعد عدة مشكلات مادية بينهما قرر زوجها نجل فنانة شهيرة أن يقتل حماه.

كيف قرر نجل فنانة أن يقتل حماه؟

وشرحت الزوجة تفاصيل الجريمة لـ«الوطن»، وقالت إن زوجها طالب والدها ببيع الشقة واستئجار شقة في منطقة فيصل، وعمل مشروع بثمن الشقة، واتفقا على أنهما سيتشاركان في عمل مطعم بمدينتي، وعندما حصل منه زوجها على 50 ألف جنيه، رفض إعادة المبلغ لوالدها، وبعدها أنشأ له استوديو صوت وكلفه مبلغا آخر لشراء المعدات وغيره، واتهمته الزوجة بأنه ينصب على والدها بمساعدة والده، الذي ادعى أنه قطع علاقته به لكنها اكتشفت أنه لازال يتواصل معه.

50 ألف جنيه سبب الجريمة

وأضافت الزوجة أن والدها حصل على إيصال أمانة منه وطلب منها التنازل عنه وطلب منها التنازل عن حقوقها وطلب الخلع، وأقنعها أنه أحضر مبلغ 25 ألف جنيه وطلب منها إخبار والدها بإحضار الإيصال لدفع المبلغ وتغيير الإيصال بالقيمة المتبقية، واتفقا على الجلوس على مقهى، وكان معه والده وإخوته وكان معهم أكثر من 15 شخصا آخرون، ونشبت بينهم مشاجرة كبيرة، قرر المتهم وهو نجل فنانة شهيرة أن يقتل حماه في تلك اللحظة، وقام المتهم بعد المشاجرة بالتعدي على والدها ما أدى لمقتله.

وأمرت النيابة العامة بتشريح ودفن جثمان المتوفي، وسماع أقوال شهود العيان ممن حضروا المشاجرة التي وقعت في الشارع، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

وأفادت التحريات أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرة من الأسرتين، وأن الزوج تعدى على حماه بحجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.