دخول عبد الرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة بعد خروجه من العمليات

كشفت سحر أبو زهرة، نجلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه للعملية، مشيرة إلى أن والدها خرج من المستشفى بعد خضوعه لعملية تركيب مفصل، عقب تعرضه لكسر في الحوض منذ اليوم الأول من مرضه.

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وقالت سحر، في تصريحات خاصة «الوطن»، إن والدها دخل إلى العناية المركزة، ولكنه لا يستطيع الحديث؛ لأنه تحت تأثير «البنج»، مطالبة من الجميع تكثيف الدعاء لوالدها.

وكان أحمد أبو زهرة نجل عبد الرحمن أبو زهرة، كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صباح اليوم: «يا من علمتني الصدق، يا من علمتني الأخلاق، يا من علمتني الرجولة يا من علمتني الشرف يا من علمتني الأمانة يا من علمتني عدم الخيانة، يا من علمتني الاحترام والرحمة يا من علمتني، كيف يجب أن يكون الإنسان إنسان وليس أي شيء آخر بحق كل الانسانية وكل المعاني الجميلة ادعو لك بالشفاء يارب».

عبد الرحمن أبو زهرة ينتظر عرض أهل الكهف

ومن المقرر أن يعرض لـ عبد الرحمن أبو زهرة في الصيف المقبل، فيلم «أهل الكهف»، ويشارك في بطولته كل من غادة عادل، خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون وأحمد عيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من إخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر، والعمل قصة خيالية تدور حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم يجدون نفسهم عادوا بالزمن إلى الوراء.