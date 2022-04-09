حاضرون رغم الغياب.. شخصيات عظيمة راحلة تستحضرها أعمال رمضان الفنية

شخصيات كثيرة بقيت معنا بصماتهم التي قدموها لنا ومازالت محفورة في وجداننا رغم رحيلهم عن عالمنا، منهم شخصيات فنية مختلفة أحببناهم وتابعنا ما كانوا يقدمونه لنا في المواسم الرمضانية وغيرها، وشخصياتهم التي تقمصوها عالقة في الأذهان وإبداعهم الفني مازال يدرس للأجيال، حيث تستعرض «الوطن» تفاصيل إعلانات رمضان 2022 التي استعادت الزمن الجميل إلى الجمهور.

سعاد حسني في رمضان 2022

أعادت النجمة منى زكي ونيلي كريم ودينا الشربيني الفنانة سعاد حسني للحياة من جديد، بعد مشاركتهن في إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى «رمضانا ربيع»، الذي اعتمد على استعادة لحن أغنية شم النسيم «الدنيا ربيع» وذلك للاحتفال بقدوم شهر رمضان في فصل الربيع.

وقدمت الفنانة نيلي كريم كلمات جديدة على ألحان أغنية «الجو ربيع» من فيلم أميرة حبي أنا، بينما قدمت دينا الشربيني كلمات على نغمات أغنية «يا واد يا تقيل» من فيلم خلي بالك من زوزو، وتختتم منى زكي الإعلان بأغنية «أنا لسه صغيرة» من فيلم صغيرة على الحب.

نور الشريف وعبد المنعم مدبولي وكريمة مختار في رمضان 2022

أما في إعلان شركة أخرى «رمضان هو هو» الذي قدمه الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة ياسمين عبد العزيز وجسدت الثنائي عددا من الشخصيات السينمائية والدرامية خلال الإعلان، إذ جسدت ياسمين شخصية الفنانة كريمة مختار في فيلم «الحفيد» وجسد كريم شخصية عبد المنعم مدبولي في الفيلم نفسه.

أما الشخصية الثانية التي أعادها كريم للشاشة المصرية، هى شخصية «عبد الغفور البرعي»، الذي جسد شخصيته الفنان نور الشريف في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ومازال الجمهور متأثر بتلك الشخصية حتى الأن.

مستشفى الناس تحرص على ظهور أنيسة حسونة في رمضان 2022

وفي إعلان مستشفى الناس للأطفال الذي تقدمه حاليا الفنانة إسعاد يونس عبر شاشات التلفزيون، ظهرت الدكتورة «أنيسة حسونة» التي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي، إذ حرص الإعلان على عرض مشاهد للراحلة خلال وجودها الدائم مع الأطفال المرضى بمستشفى الناس.

ودعت الفنانة «إسعاد» خلال الإعلان للمساهمة خلال شهر رمضان والتبرع للإجراء 330 عملية قلب مفتوح للأطفال قائلة: «يلا نكمل التحدي ونكمل مشوار أنيسة حسونة ونخفف التعب من 330 طفل عشان يعيدوا مع أهاليهم في العيد وساعدونا نكمل الحلم اللي بدأناه، هدفنا الأساسي القضاء على قوائم الانتظار».

إهداء مسلسل سوتس بالعربي لروح نقيب المحامين «رجائي عطية»

وعن مسلسل سوتس بالعربي، حيث أهدى صناع المسلسل العمل إلى روح نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي توفي في مارس الماضي، خلال أدائه مرافعة عن بعض المحامين المتهمين في إحدى القضايا بمحكمة جنوب الجيزة، إذ ظهرت لافتة سوداء في نهاية الحلقة الأولى من المسلسل مدون عليها عبارة «إهداء إلى روح نقيب المحامين الدكتور رجائي عطية».