نيللي كريم تحصل على مليون جنيه في الحلقة 8 من مسلسل فاتن أمل حربي

تصاعدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، التي عُرضت اليوم.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل فاتن أمل حربي

وبدأت احداث الحلقة لاستلام نيللي كريم، التي تقوم بدور «فاتن» حقيبة بها مليون جنيه، مع رسالة من إحدى السيدات التي أكدت أن الأموال لها ولابنتيها، لتعيش «فاتن» في حيرة كبيرة.

وخلال احداث العمل، قررت «فاتن» الذهاب لإحد الشيوخ لمناقشته في فتوى حضانة الأم، وإسقاطها عقب الزواج، لينتهي بهم الحال بطردها بعدما أكد لها إنها من الناقصات العقل والدين، وتداول الرواد تلك المناقشة التي ضجت بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت لابنتيها، وذلك قبل جلستها بالمحكمة.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل فاتن أمل حرب

وعلى الجانب الآخر، اندلعت الأزمة بين طليقها «شريف سلامة» وأسرته بسبب رفضها أفعاله مع طليقته وابنتيها.

وانتهت أحداث الحلقة 8 من مسلسل فاتن أمل حربي، بالقبض على صديقتها «ميسون» التي تجسدها هالة صدقي، بعد اكتشافها عمل زوجها بتهريب الآثار.