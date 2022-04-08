مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 7 والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الخلقة 7 والقنوات الناقلة من أكثر ما يبحث عنه مشاهديه عبر الإنترنت، رغبًة في متابعة وتيرة الأحداث التي اشتعلت في الحلقة السادسة بالأمس، إذ صممت «فاتن» على رفع قضية ضد قانون الأحوال الشخصية، واختتمت الحلقة بسحب ملفات الابنتين من قبل والدهما، ونقلهم إلى أحد المدارس الحكومية.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7

ويذاع مسلسل فاتن أمل حربي على قناة «سي بي سي»، في الأوقات التالية:

- العرض الأول الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، الساعة 10:15 صباحًا.

- كما يذاع المسلسل أيضًا على watchit.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

شهدت الحلقة السادسة من فاتن أمل حربي الكثير من الأحداث التي تسببت لـ«فاتن» في معاناة أكبر مما كانت تواجهها، إذ استغل طليقها قانون الأحوال الشخصية لتوريطها في عدة قضايا، وهو ما دفع فاتن أمل حربي إلى الرغبة في رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية، الذي تراه ظالمًا وطاغيًا لحقوق المرأة بعد الانفصال، وكان أبرزها الولاية التعليمية إذ نقل طليقها «سيف» ابنتيه «يارا ونادين» من المدرسة إلى أخرى حكومية.

ويشارك في العمل الفني فاتن أمل حربي عدد من كبار الفنانين أبرزهم: نيللي كريم، شريف سلامة، هالك صدقي، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.