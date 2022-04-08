المذيعة «همسة إمام» تظهر في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7: امتحان صعب

تشارك مذيعة راديو النيل «همسة إمام»، في مسلسل فاتن أمل حربي، وتظهر اليوم في أول مشاهدها للجمهور من خلال الحلقة 7، حيث تجسد شخصية سهى زوجة المستشار داود ويقوم بدوره خالد سرحان، ويعد الظهور الأول لها منذ بداية عرض المسلسل الذي تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي لمناقشته قضية الطلاق من عدة زوايا.

مسلسل فاتن أمل حربي البوابة الحقيقية لدخولها عالم الدراما

وأبدت همسة إمام، سعادتها للظهور اليوم على شاشة التليفزيون، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك قائلة: «النهاردة إن شاء الله بداية ظهور شخصية سها زوجة المستشار داوود واللي بقدم دورها في فاتن أمل حربي، يوم من أهم أيام حياتي وأكتر يوم حاسة فيه إني بدخل امتحان صعب لأنه تذكرة دخول لي حقيقية في عالم الدراما وفي رمضان، أكتر شهور السنة بيتابع فيها الناس المسلسلات، خوف بجد مش هزار».

همسة إمام تشكر كل من دعمها في مجال التمثيل

واستطردت: «عايزة اكتب كتير عن مشاعر جوايا بس هيكون صعب حصرها كلها في كلمات هنا، وعايزة كمان بس قبل ما أشكر ناس كتير كانوا السبب في دعمي للخطوة المهمة دي، عايزة أؤكد على حاجة ممكن تكون سبب إن الناس بطلوا يحلموا و يسعوا لتحقيق حلمهم».

وأضافت: «أسعى من فترة كبيرة في موضوع التمثيل، تقريبا من 2010 أو قبل كمان، وعمري ما زعلت لما كل مرة أروح أعمل كاستينج أو أوديشين وما أخدش الدور، وكنت حرفياً مسلمة كل أموري لربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، والفرصة لما بتيجي ما حدش بيقدر يفهم تدابير ربنا، بس فعلاً لما بترضى ربنا بيراضيك».

ووجهت الشكر لكل من ساندها ودعمّها في اكتشاف نقاط هامة في مجال التمثيل، فضلا عن سعادتها للعمل مع الفنان خالد سرحان: «امتنان كبير من هنا لآخر الدنيا لحد شاطر جداً وفاهم شغله ومجتهد وانبسطت إني اشتغل معاه جداً، سحب التوتر في ثانية، خلوق ومتواضع وسلس في التعامل و طبعاً دمه خفيف، ما بخلش بأي معلومة وتوجيه لي، مستشاري».

وتابعت: «شكر واجب للمخرج محمد العدل، المخرج المتميز اللي فاهم أدواته و بيعرف امتى يوجه الممثل للأداء الصح، وعايزة أشكر العدل جروب وكل القائمين على العمل العظيم ده، اللي اعتقد هيغير كتير من قوانين الأحوال الشخصية و الأسرة، اتشرفت بالشغل معاكم والله».

عن مشاركتها مع نيللي كريم: مين جاور السعيد يسعد

ووجهت رسالة للفنانة نيللي كريم بقولها: «احنا اتقابلنا قبل كده، وعملت معاكي انترڤيو من 8 سنين أو أكتر وكان من أمتع اللقاءات، كان نفسي أقابلك تاني، ماجمعنيش معاكي لسه أي مشهد، بس يكفيني إني في مسلسلك، مين جاور السعيد يسعد، تيمة الحظ».

وطلبت همسة إمام من متابعيها ضرورة الدعاء لها بالتوفيق بالتزامن مع ظهورها اليوم في مسلسل فاتن أمل حربي «ادعوا لي، يا رب القبول، الجمعة 7 إبريل دعوة للتفاؤل، توكلنا على الله».