رئيس التحرير

محمود مسلم

مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8.. الماضي يطارد أحمد داود

كتب:

بسمة شطا
10:04 م | السبت 09 أبريل 2022
مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربي

عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين، اليوم، على قناة cbc، وتضمنت عددا من الأحداث الجديدة، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8.

وتضمن ملخص مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8، مفاجآت بدأت بالماضي الذي يطارد المحامي آدم ويجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وأثناء تواجده في شركة المحاماة التي يعمل بها مع المحامي زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، تفاجأ بفتاة تقف مع ليلى.

ملخص مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8

وكانت ليلي التي تجسدها الفنانة تارا عماد، تقف مع فتاة تدعى نادين، وهي واحدة من ضمن مجموعة الطلاب الذي كان يساعدهم آدم في الغش وتقديم الملخصات في فترة فصله من الكلية وعدم استكمال دراسته.

سبب قلق أحمد داود

يشعر آدم بالقلق من أن تحكي نادين لـ ليلى، عن هذا الأمر، وينكشف سره وهو عدم حصوله على شهادة من كلية الحقوق ليمارس مهنة المحاماة، وعندما خرجت تلك الفتاة حاول الحصول من ليلى على أي معلومات تخصها، فقالت له إنها صديقتها، ومن المفترض أن تعين في مكتب المحاماة لتكون مديرتها.

اقرأ المزيد:

ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7.. آسر يتدخل لحل أزمة داوود

أحمد داوود ينقذ صديقه من الموت في الحلقة السابعة من سوتس بالعربي

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 8 والقنوات الناقلة

قضية جديدة تنتظر آسر ياسين وأحمد داود في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8
بقلم بسمة شطا