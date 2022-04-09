مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8.. الماضي يطارد أحمد داود

عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين، اليوم، على قناة cbc، وتضمنت عددا من الأحداث الجديدة، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8.

وتضمن ملخص مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8، مفاجآت بدأت بالماضي الذي يطارد المحامي آدم ويجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وأثناء تواجده في شركة المحاماة التي يعمل بها مع المحامي زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، تفاجأ بفتاة تقف مع ليلى.

ملخص مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 8

وكانت ليلي التي تجسدها الفنانة تارا عماد، تقف مع فتاة تدعى نادين، وهي واحدة من ضمن مجموعة الطلاب الذي كان يساعدهم آدم في الغش وتقديم الملخصات في فترة فصله من الكلية وعدم استكمال دراسته.

سبب قلق أحمد داود

يشعر آدم بالقلق من أن تحكي نادين لـ ليلى، عن هذا الأمر، وينكشف سره وهو عدم حصوله على شهادة من كلية الحقوق ليمارس مهنة المحاماة، وعندما خرجت تلك الفتاة حاول الحصول من ليلى على أي معلومات تخصها، فقالت له إنها صديقتها، ومن المفترض أن تعين في مكتب المحاماة لتكون مديرتها.