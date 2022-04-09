نقل 750 أسرة من عشوائيات مجرى العيون إلى كومباوند الخيالة

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، نقل ما يقرب من 750 أسرة حتى الآن من عشوائيات سور مجرى العيون بمصر القديمة، من مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر، وتسكينهم بمشروع إسكان الخيالة.

وتم تسليم كل أسرة وحدة سكنية جاهزة، بها غرفتين «نوم وأطفال» وأنتريه ومطبخ وأجهزة كهربائية، وكل عقار يتكون من 9 طوابق، وكل طابق يضم 6 شقق إضافة إلى أرضي، والعقار به 2 أسانسير لخدمة السكان.

استمرار إخلاء 520 عقارًا بالعشوائيات

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال نقل سكان تلك المناطق إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة، مستمرة ويتم إخلاء وإزالة 520 عقارًا، مع نقل الأسر إلى وحدات سكنية بالخيالة؛ من أجل حياة كريمة للمواطنين مع توفير سيارات من المحافظة لنقل الأسر إلى المقر الجديد، الذي لا يبعد سوى مسافة قليلة عن موقعهم الأصلي.

وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى أنه من المقرر أن تستوعب الخيالة خلال الفترة المقبلة، نحو 1660 أسرة من تلك المناطق العشوائية، ضمن خطة تطوير العاصمة والقضاء على المناطق العشوائية بها، وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، إذ تم التخلص من أغلب المناطق العشوائية بالمنطقة الجنوبية وإحداث نقلة حضارية للأسر وفق توجيهات القيادة السياسية.

وحدات سكنية مجهزة بالخيالة

ولفتت «عبد المنعم»، إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في تغيير حياة المواطنين للأفضل، إذ أن الأمر لا يقتصر على بناء وحدات سكنية حضارية كسكن بديل للعشوائيات، بل يتم بناء الإنسان من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة له، موضحة أن كومباوند أرض الخيالة يعد واحدًا من أكبر المشروعات التي أنشأتها الدولة على غرار الأسمرات والمحروسة وأهالينا ومعا وروضة السيدة لإزالة العشوائيات.

وأكدت أن منطقة الخيالة، تضم كل الخدمات لتلبية احتياجات سكانها من مجمع سلع استهلاكية بأسعار مناسبة، وأيضا مسجد وكنيسة ونقطة شرطة ومركز طبي؛ لتقديم الخدمة الطبية للأسر ومركز إسعاف ونقطة إطفاء ومساحات خضراء وحديقة كمتنفس للأسر، بالإضافة إلى مكتب بريد ومركز شباب لممارسة الرياضة.