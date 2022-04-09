«طب بشري سوهاج» تنظم اليوم العلمي الأول للسكتة الدماغية

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن قسم الأمراض العصبية والطب النفسي بكلية الطب البشري بالجامعة، نظم اليوم العلمي الأول للسكتة الدماغية، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدي والدكتور كمال الشرقاوي وكيلي الكلية، والدكتور محمد عبد المنعم سيد رئيس القسم.

أهمية تنظيم الفعاليات العلمية

فيما قال الدكتور حسان النعماني، إن جامعة سوهاج تحرص على تنظيم الفعاليات العلمية إيماناً بأهميتها في إثراء المعرفة وتبادل الخبرة، وخاصة في المجال الطبي لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة، مؤكداً على أهمية تعزيز الوعي الصحي حول مرض السكتة الدماغية، وفهم الأخطار المحتملة عند الإصابة وكيفية الوقاية، ومعرفة طرق التشخيص والعلاجات المتاحة.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن كلية الطب من الكليات التي تحرص على تنفيذ وتنظيم تلك اللقاءات العلمية على مدار العام، وذلك لتبادل الخبرات بين الأساتذة وشباب الأطباء، حيث حاضر باليوم العلمي نخبة من أساتذة المخ والأعصاب من طب عين شمس، وأسيوط وسوهاج، وشارك بالحضور نخبة من أطباء الأمراض العصبية والطب النفسي من مستشفيات وزارة الصحة من المراكز المختلفة بالمحافظة، والمستشفى التعليمي والتأمين الصحي بسوهاج.

السكتة الدماغية تتطلب العلاج الفوري

وأضاف الدكتور محمد عبد المنعم سيد، أن الإصابة بهذا المرض تعتبر حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري في الساعات الأولى من الإصابة، مما يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وذلك يعتمد على مدى الوعي وسرعة نقل المريض للمستشفى، مشيراً إلى أن اليوم العلمي ناقش مرض السكتة الدماغية وكيفية الوقاية منه، وأحدث التطورات العالمية في مجال التشخيص والعلاج سواء الدوائي أو بالقسطرة المخية.