10 وظائف مطلوبة في السعودية للعمالة المصرية.. راتب يصل إلى 24 ألف جنيه

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير فرص عمل خارج مصر عن حاجة بعض المؤسسات في السعودية لشغل وظائف خالية، منوهة لعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظيفة كالسن والمؤهلات فضلًا عن مميزات الوظيفة.

وترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في الخارج، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة كاشير

اسم الشركة: تأشيرة.

مقر العمل: الخبر - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 4 عمال.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20-30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 1800- 2000 ريال سعودي.

التقديم يتم من خلال «فرصنا» .

وظيفة ممرضات

اسم الشركة: تأشيرة .

مقر العمل: نجران - المملكة العربية السعودية.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21-31 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التمريض).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000-5000 ريال سعودي، ما يعادل 24451 جنيهًا مصريًا.

التقديم يتم من خلال «فرصنا» .

وظيفة حداد كريتال

اسم الشركة: تأشيرة .

مقر العمل: القصيم - المملكة العربية السعودية .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22-35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000-2300 ريال سعودي.

التقديم يتم من خلال «فرصنا» .

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم للعمل في مصر: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28-35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 3000-3500 ريال سعودي.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28-35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500-3000 ريال سعودي.

وظيفة مدير ورئيس خدمة العملاء

اسم الشركة: شركة ميرج للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: مدير/مشرف.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30-40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أطباء (جميع التخصصات)

اسم الشركة: شركة إنسايت للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 30.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 23-35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة طبيب بيطري

اسم الشركة: التسامح لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24-35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500-5000 ريال سعودي.

وظيفة مندوبين تسويق

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الاول - التجمع الخامس - الرحاب - الساحل - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 2-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 22-29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500-3000 ريال سعودي.

وظيفة منقذ حمام سباحة

اسم الشركة: صالة اللياقة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25-45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 -3000 ريال سعودي.