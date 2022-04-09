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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وهزيمة الأهلي

كتب:

أحمد موسى
11:52 م | السبت 09 أبريل 2022
الدوري المصري

الدوري المصري

اشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد انتهاء الجولة 13، وتساوي الفريقين في عدد النقاط، بعد الفوز الذي حققه الزمالك على حساب مصر للمقاصة، بجانب خسارة المارد الأحمر من المصري البورسعيدي؛ ليشتعل الصراع بينهما وسط مطاردة فريق بيراميدز لثنائي المقدمة.

وتقدم «الوطن»، جدول ترتيب الدوري المصري، بعد نهاية مباريات الجولة 13، بفوز الزمالك على مصر للمقاصة وخسارة الأهلي من المصري البورسعيدي.

لمتابعة جدول ترتيب الدوري، من هنا.

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