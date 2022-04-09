«بيوزعوا حلويات قدام المساجد ويلبسوا أبيض».. عادات مسلمي الهند في رمضان

كشفت الإعلامية مي إيهاب، عن عادات وتقاليد المسلمين في الهند خلال شهر رمضان المعظم، وذلك خلال برنامجها «رمضان في العالم»، المذاع عبر راديو 9090، ويصل عدد المسلمين في الهند لـ160 مليون نسمة، وبالرغم من ذلك فهي ليست دولة مسلمة، وتوجد فيها كل الديانات السماوية وعشرات الديانات الوضعية، ويتجاوز تعداد شعبها المليار نسمة، موضحة أن المسلمين في الهند يصومون 16 ساعة في درجة حرارة تتجاوز الـ40 درجة مئوية.

توزيع حلويات أمام المساجد

وتحدثت مي إيهاب عن عادات المسلمين في الهند خلال شهر رمضان، حيث يحرص المسلمون على وضع الزينة على المنازل والمحلات احتفالًا بالشهر الكريم، مضيفة: «فيه ناس قاعدة قدام المسجد مبتمشيش بيوزعوا على الناس حلويات وحاجات حلوة وبلالين بعد الصلاة».

وأشارت مي إيهاب إلى العادات التي تشبه العادات المصرية لدى الهنود، مؤكدة أن الفوانيس في الهند تغني مثل الفوانيس المصرية، مشيرة إلى أنها تغني أغاني هندية، ولفتت أيضًا لانتشار موائد الرحمن وارتداء الرجال الملابس البيضاء.

هندي يكشف أبرز عادات المسلمين في رمضان

الشاب الهندي شاهد رضا تحدث مع مي إيهاب عن عادات المسلمين في الهند، لافتًا إلى أن المسلمين يستقبلون شهر رمضان استقبالا حارا وينظفون البيوت والشوارع والمساجد منذ منتصف شهر شعبان، وبعد استطلاع هلال رمضان يجهزون الملابس البيضاء لارتدائها في الشهر المبارك ويحترمون الشهر بارتداء هذه الملابس.

وأشار إلى أنهم ينظمون دروسا دينية وندوات ثقافية، لافتًا إلى أن غير المسلمين يشاركون في حملات الإفطار مع المسلمين، وموائد الإفطار تقام في الساحات العامة وساحات المساجد وتقدم الإفطار للفقراء والعامة.

وأكد أن الهنود يهتمون بالمشروبات في رمضان، خاصة مشروب الشوربة، المكون من السكر والليمون ولون أحمر، وهو من المشروبات المميزة لدى المسلمين في الهند.