مصرع عاطل وطفل في واقعتين مختلفتين بسوهاج.. الأول أنهى حياته

شهدت محافظة سوهاج واقعتين مختلفتين، إذ شهدت دائرة مركز طما، شمال سوهاج، مصرع عامل بعد تناوله مادة غير معلومة نتيجة مرورة بحالة نفسيىة سيئة ما أدى إلى وفاته، بينما في الحادثة الأخرى لقي طالب مصرعه إثر استقلاله دراجة نارية، اختل مقود الدراجة في يده، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

انتحار عامل ومصرع تلميذ

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانتحار عامل ومصرع تلميذ في واقعتين مختلفتين بسوهاج، وجاء الحادث الأول بوصول «محمد ه م ا» 31 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز طما، شمال سوهاج إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، إدعاء تناول مادة غير معلومة.

جرعة زائدة من أقراص مهدئة

وبسؤال شقيق العامل الذي أنهى حياته، ويدعى مصطفى.م، 27 سنة، سائق توك توك، وشقيقته أمال.م، 42 سنة، ربة منزل، ويقيمون بذات الناحية، أفادا بقيام المذكور بتناوله جرعة زائدة من أقراص مهدئة بالمنزل، مما أدى لوفاته لمروره بحالة نفسيه سيئة «اكتئاب» بسبب خلافات عائلية، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

وفي سياق آخر، استقبل مسشفى المراغة المركزي، الطفل محمد. ر، 7 سنوات، ويقيم دائرة مركز المراغة، جثة هامدة، بسبب حادث دراجة بخارية.

أفاد والده راضي.ا، 51 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيادته دراجته البخارية بذات الناحية، وبرفقته نجله المذكور اختل توازنه المذكور، وسقط أرضا مما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علة الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.