3 مشاهد تسببت في تصدر «الكبير أوي 6» التريند حتى الآن (فيديو)

حققت مشاهد مسلسل الكبير أوي 6، المذاع على شاشة قناة on بطولة الفنان أحمد مكي، نجاحا لافتا، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة مع ظهور الفنانة رحمة أحمد التي تلعب دور زوجة «الكبير»، إذ لاقت إشادات واسعة لخفة ظلها، وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشاهد التي دفعت المسلسل لتصدر التريند حتى الآن.

فرح الكبير

في الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 6، تصدر فرح الكبير و«مربوحة» تريند محرك البحث جوجل، وأيضا موقع تويتر، إذ لم يخلو الفرح من المشاهد الكوميدية والإيفيهات بين أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد، التي كان من ضمنها عندما غازلته بقولها: «انت براك قساوة بس عينيك كلها شقاوة».

ليلة الدخلة

لم تخلو ليلة الدخلة بين «الكبير» و«مربوحة» من المواقف الكوميدية، إذ ظهرت بأكثر من إطلالة في ليلة دخلتها أولها كانت إطلالة الكهرباء التي وضعتها على ملابسها بشكل كوميدي، أما الإطلالة الثانية فكانت لممرضة حيث ظهرت بملابس ممرضة، بينما الإطلالة الثالثة فكانت ملابس «التايجر»، وأخيرا الإطلالة الرابعة كانت «الوردة المفتحة»، هذه الإطلالات دفعت هاجر أحمد لتصدر التريند.

لعبة الحبار

في الحلقة السابعة لمسلسل الكبير أوي 6 حازت مشاهد لعبة الحبار بمشاهدات عالية، مع ظهور «مكي» مع أهالي المزاريطة في لعبة الحبار، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري «squid game»، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات كثيرة وكوميكسات من الجمهور المتابع للحلقة.