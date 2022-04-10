شعبة الدخان: تراجع مبيعات المعسل أكثر من 70% منذ بداية جائحة كورونا

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إن استهلاك منتجات المعسل تراجعت بأكثر من 70% منذ أزمة كورونا حتى اليوم، وأكد لـ«الوطن» أن مبيعات مصانع السجائر لم تشهد زيادة على مدار عامين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي كان من بينها منع تدخين الشيشة في المقاهي.

لا تغيير في مبيعات السجائر رغم إجراءات كورونا

وأشار «الإمبابي» إلى أنه رغم تحايل بعض المقاهي واستخدام الشيشة بشكل غير رسمي، إلا أن ذلك لم يسهم في تحريك المبيعات أو الاستهلاك، موضحا في الوقت ذاته أنه في المقابل فإن مبيعات السجائر لم تشهد أي تغييرات نتيجة اختلاف طبيعة الاستهلاك، وعدم تأثر السجائر بالإجراءات المرتبطة بمحاصرة "كورونا".

«الإمبابي»: أسعار السجائر لم تشهد زيادات في الفترة الماضية

وقال رئيس شعبة الدخان والسجائر إن الفترة الماضية لم تشهد أية زيادات في أسعار السجائر، بخلاف الأسعار التي تم إعلانها من جانب شركات الشرقية للدخان، وفيليب موريس، وبريتش أمريكان توباكو، بشأن الأصناف التي تم إرسال قوائمها إلى وزارة المالية، وهي الزيادات التي أشار رئيس شعبة الدخان إلى أنها جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، والاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية.

وكانت شركات السجائر وفي مقدتها الشرقية للدخان أقدمت في مارس الماضي على رفع أسعار منتجاتها بقيمة جنيه، كما رفعت «بريتش أمريكان توباكو» أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين جنيه و3 جنيهات للصنف، إضافة إلى «فيليب موريس» التي رفعت سعر صنفي «مارلبورو» و «ميريت» فحسب، وحافظت على سعر سجائر «إل إم» التي تستحوذ على 70% من سوق السجائر الأجنبية.

تحصيل 7 مليارات جنيه من الضريبة على منتجات التبغ

وخلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يوليو المقبل، تستهدف الحكومة تحصيل 7 مليارات جنيه من الضريبة على منتجات التبغ والدخان، ووفقا لموازنة العامة المالي الحالي، فإن وزارة المالية تستهدف 79 مليار جنيه ضرائب على منتجات التبغ والسجائر، مقارنة بـ 72 مليار جنيه كانت مستهدفة العام المالي الماضي.