انتهاء آخر موعد لإعلان نتيجة رخصة السجائر الجديدة رسميا

انتهت المهلة الخاصة بالإعلان عن النتيجة النهائية الخاصة بمزايدة رخصة السجائر الجديدة، بشكل رسمي، حيث أعلنت عنها سابقا هيئة التنمية الصناعية، وحددت كراسة الشروط التي تم بموجبها طرح الرخصة يوم 2 أبريل كموعد نهائي لإعلان نتيجة المزايدة.

شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ كراسة الشروط حددت اليوم الأحد موعدا نهائيا لإغلاق باب المزايدة، مؤكدا أنّ الشعبة لم تبلغ حتى الآن بشكل رسمي بأسماء الشركات التي تقدمت بالعروض الفنية يوم 23 يناير الماضي، لكنه أوضح أنّ شركة واحدة فقط هي التي تقدمت بعد انسحاب باقي الشركات الأجنبية من المزايدة.

وأغلقت هيئة التنمية الصناعية باب التقدم بالعرض الفني الخاص بالرخصة، في 23 يناير، ولم تُعلن الهيئة عن أسماء من تقدموا بالعروض، فيما أعلنت 3 شركات سجائر أجنبية عدم مشاركتها.

وقررت شركات «جابان توباكو، بريتيش أمريكان توباكو، والمنصور الدولية» العزوف عن المنافسة على الرخصة، وقالوا إنّ شروطها تتسبب في «خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر».

قيمة رخصة السجائر الجديدة

ولم يتم الإعلان عن قيمة رخصة السجائر الجديدة حتى الآن، لكن هناك أنباء غير رسمية بأنّ قيمتها 350 مليون دولار فقط، وتتضمن الرخصة 3 منتجات سجائر «التقليدية، التبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية»، والتي تعد الوحيدة التي لم يتم طرحها بشكل رسمي حتى الآن في مصر، وكانت رخصة السجائر الجديدة تم الإعلان عن طرحها للمرة الأولى في مارس 2021.

طرح كراسة شروط

وأعلنت الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، طرح كراسة شروط لمنح رخصة لإنتاج السجائر بأنواعها، لكن معظم شركات السجائر الأجنبية رفضت شروط الكراسة، ما دفع الهيئة لتأجيل الطرح إلى أغسطس الماضي، ثم أعادت في نوفمبر طرح كراسة شروط جديدة، لم تتضمن تغييرات كبيرة، ما أدى إلى إعلان الشركات انسحابها نهائيا من المنافسة على الرخصة.