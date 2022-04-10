سيارات حديثة أقل من 275 ألف جنيه.. موديلات «2019 و2020 و2021»

شهدت سوق السيارات الحديثة ارتفاعًا في الأسعار بجميع أنواع موديلات 2019 و2020 و2021 و2022، وذلك بعد رفع سعر الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب موجة التضخم التي تسود بلاد العالم.

صرح أحمد محمود عضو رابطة تجار السيارات لـ «الوطن»، بأن سوق السيارات الحديثة ارتفعت بنسبة 5 إلى 10% في جميع أنواع السيارات من قبل الوكلاء الرسميين بعد قيام شركات السيارات في البلد المصنع برفع أسعارها.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار بعض أنواع السيارات الحديثة، التي لا يتجاوز سعرها 275 ألف جنيه.

فيات تيبو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / pack1 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 267,900 جنيه

بيجو 301 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Active 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 268,990 جنيهًا

بي واي دي L3 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / GLX-i AT 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 269,500

بيجو 301 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Allure 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 269,990 جنيهًا

شانجان CS 15 2022

ناقل الحركة الخاص بالسايرة

أتوماتيك / L1 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / E3 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه

بروتون اكسورا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Executive PLUS 1600 CC تربو

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه

هيونداي إلنترا اتش دي 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,900 جنيه

شانجان ايدا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / L2 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 272,000 جنيه

سوزوكي سياز 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / GLX 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 274,900 جنيه

سوزوكي بالينو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك/ 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 274,900 جنيه