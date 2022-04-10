سيارات حديثة أقل من 275 ألف جنيه.. موديلات «2019 و2020 و2021»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:55 ص | الأحد 10 أبريل 2022
سوزوكي سياز
شهدت سوق السيارات الحديثة ارتفاعًا في الأسعار بجميع أنواع موديلات 2019 و2020 و2021 و2022، وذلك بعد رفع سعر الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب موجة التضخم التي تسود بلاد العالم.
صرح أحمد محمود عضو رابطة تجار السيارات لـ «الوطن»، بأن سوق السيارات الحديثة ارتفعت بنسبة 5 إلى 10% في جميع أنواع السيارات من قبل الوكلاء الرسميين بعد قيام شركات السيارات في البلد المصنع برفع أسعارها.
استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار بعض أنواع السيارات الحديثة، التي لا يتجاوز سعرها 275 ألف جنيه.
فيات تيبو 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / pack1 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 267,900 جنيه
بيجو 301 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / Active 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 268,990 جنيهًا
بي واي دي L3 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / GLX-i AT 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 269,500
بيجو 301 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / Allure 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 269,990 جنيهًا
شانجان CS 15 2022
ناقل الحركة الخاص بالسايرة
أتوماتيك / L1 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / E3 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه
بروتون اكسورا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / Executive PLUS 1600 CC تربو
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دي 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,900 جنيه
شانجان ايدا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / L2 1600 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 272,000 جنيه
سوزوكي سياز 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / GLX 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 274,900 جنيه
سوزوكي بالينو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك/ 1400 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 274,900 جنيه