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سيارات حديثة أقل من 275 ألف جنيه.. موديلات «2019 و2020 و2021»

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:55 ص | الأحد 10 أبريل 2022
سوزوكي سياز

سوزوكي سياز

شهدت سوق السيارات الحديثة ارتفاعًا في الأسعار بجميع أنواع موديلات 2019 و2020 و2021 و2022، وذلك بعد رفع سعر الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب موجة التضخم التي تسود بلاد العالم. 

صرح أحمد محمود عضو رابطة تجار السيارات لـ «الوطن»، بأن سوق السيارات الحديثة ارتفعت بنسبة 5 إلى 10% في جميع أنواع السيارات من قبل الوكلاء الرسميين بعد قيام شركات السيارات في البلد المصنع برفع أسعارها.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار بعض أنواع السيارات الحديثة، التي لا يتجاوز سعرها 275 ألف جنيه. 

فيات تيبو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / pack1 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 267,900 جنيه 

بيجو 301 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Active   1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 268,990 جنيهًا

بي واي دي L3 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / GLX-i AT  1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 269,500

بيجو 301 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Allure   1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 269,990 جنيهًا 

شانجان CS 15 2022

ناقل الحركة الخاص بالسايرة

أتوماتيك / L1  1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه 

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / E3 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه

بروتون اكسورا 2021           

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Executive PLUS  1600 CC تربو

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,000 جنيه 

هيونداي إلنترا اتش دي 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 270,900 جنيه 

شانجان ايدا 2021  

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / L2 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 272,000 جنيه 

سوزوكي سياز 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / GLX 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 274,900 جنيه 

سوزوكي بالينو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك/ 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 274,900 جنيه 

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بقلم أحمد عبد اللطيف