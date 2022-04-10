ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 10-4-2022 في البنوك بقيمة 3 قروش

يبحث الكثيرون خلال شهر رمضان عن أسعار العملات المختلفة، ويعد الدولار واحدا من أبرز هذه العملات، وشهد سعر الدولار، اليوم الأحد 10-4-2022 في مصر والموافق 9 رمضان، ارتفاعا تراوح بين قرشين و3 قروش في البنوك المصرية.

وجاء بنك أبو ظبي الإسلامي في صدارة قائمة البنوك كأفضل سعر لبيع الدولار بسعر 18.30 جنيه، بينما احتل بنك المصرف المتحد المركز الأول كأفضل بنك لشراء الدولار بسعر 18.37 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وارتفع سعر العملة الأمريكية في مصر اليوم الأحد 10-4-2022، في بداية تعاملات اليومية للبنوك، ليسجل الدولار، الأسعار التالية:

بيع الدولار بسعر 18.39 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء في بنوك «قناة السويس - بلوم-العربي الأفريقي الدولي- المصرف المتحد - العقاري العربي الدولي - التنمية الصناعية - أبوظبي التجاري - الإسكندرية - الأهلي المتحد - hsbc -كريدي أجريكول».

وسجّل سعر بيع الدولار 18.40 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري.

وبيع الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 18.37 مقابل 18.27 جنيه للشراء، كما بيع الدولار بأقل سعر في بنك التعمير والإسكان بـ18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء.

عملات غير مدعومة بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.073 جنيه.

- سعر بيع هريفينا أوكرانية 0.624 جنيه.

- سعر بيع الجنيه السوداني 0.041 جنيه.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه 0.12 جنيه.

- سعر بيع الليرة التركية 1.244 جنيه.

- سعر بيع الروبل الروسي 0.229 جنيه.

- سعر بيع الدولار النيوزلندي 12.579 جنيه.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي 4.345 جنيه.