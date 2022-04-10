طرق تقديم شكوى بشأن دار رعاية أو مواطن بلا مأوى.. بينها الخط الساخن

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات تقديم شكوى لفريق التدخل السريع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتة إلى أن الفريق يقوم باستقبال الشكاوى سواء المتعلقة بدور الرعاية الاجتماعية أو مواطنين بلا مأوى «كبار أو أطفال».

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الشكاوى يتطلب اتباع إحدى الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439.

- الاتصال بالخط الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحد 16528.

أنواع الشكاوى التي يستقبلها فريق التدخل السريع

قال محمد يوسف، مسؤول التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الشكاوى التي تأتي إلى فريق التدخل السريع تتنوع ما بين شكاوى خاصة بدور الرعاية أو مواطنين بلا مأوى، وحالات إنسانية، مشيرًا إلى أن فرق التدخل السريع تقوم بفحص شكاوى المواطنين، لتحديد أماكن التواجد، ثم يتم التحرك على الفور للتعامل معه الحالة.

وأشارمسؤول التدخل السريع في تصريح إلى «الوطن»، أن الفريق بعد فحص الشكوى يقوم بالتوجه إلى الحالة والحديث معها، ودراستها لمعرفة أسباب تواجدها بالشارع، إلى جانب البيانات الأساسية الخاصة بها، قائلا: «نستخدم أساليب الإقناع لمساعدة الحالات بلا مأوى إلى التوجه مع الفريق إلى دار الرعاية»، مؤكدا أنه في حالة الموافقة يتم نقلها فورًا.

توجيه من يرفضون الذهاب لدار الرعاية للاستفادة بخدمات الوزارة

ولفت يوسف إلى أنه في حالة رفض الشخص الذهاب إلى إحدى مؤسسات الرعاية، فيتم النزول لها أكثر من مرة لإقناعه بالذهاب إلى إحدى دور الرعاية، كما يتم التوجيه للاستفادة بإحدى الخدمات التابعة للوزارة مثل تكافل وكرامة، أو تقديم بعض المساعدات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

ويقوم فريق التدخل السريع بالتنسيق مع فريق أطفال وكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، باستقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن لأطفال وكبار بلا مأوى، أو موقع وزارة التضامن أو خط نجدة الطفل، أو من السوشيال ميديا.