سعر اليورو اليوم الأحد 10-4-2022 في مصر: متراجع بشكل طفيف

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 10-4-2022 في مصر تراجعًا، ليباع بالبنك الأهلي المصري بسعر 20.0068 مقابل 20.0931 جنيه الخميس الماضي، إذ واصلت العملة الأوروبية تراجعاتها في البنوك المختلفة بنهاية تعاملاتها الأسبوع الماضي.

وتحتل العملة الأوروبية المرتبة الثانية بعد الدولار من حيث الإقبال بيعًا وشراءً.

سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك

سجّل سعر اليورو اليوم الأحد 10-4-2022 في البنوك المختلفة سواء في البيع والشراء تباينًا من بنك إلى آخر.

بيع وشراء اليورو بأعلى سعر

وبيعت العملة الأوروبية الموحدة في مصر بأعلى سعر للبيع بنك الاستثمار العربي بسعر 19.9965 جنيه، وجاء بنك مصر في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر20.0068 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- بيع اليورو مقابل الجنيه في قناة السويس بسعر 20.1058 جنيه، مقابل 19.8739 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك cib بسعر 20.1058 جنيه، مقابل 19.8922 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.0068 جنيها للبيع، مقابل 19.7992 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.1058 جنيه للبيع، مقابل 19.8848 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي سعر 20.1132 جنيه، مقابل 19.9965 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في الكويت الوطني إلى نحو 20.1058 جنيه للبيع، مقابل 19.8739 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 20.1058 جنيه، مقابل 19.8739 جنيه للشراء.

-وبلغ سعر بيع اليورو في بنك بلوم سعر 20.1058 جنيه مقابل 19.8739 جنيه.