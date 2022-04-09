سعر اليورو اليوم السبت 9-4-2022 في البنوك.. مستقر

استقر سعر اليورو، اليوم السبت 9-4-2022 في مصر لليوم الثاني على التوالي، وفقا لآخر تحديث للبنوك المصرية.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة فقدت 9 قروش، يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

وتعتبر العملة الأوروبية من أهم العملات التي تحتل المرتبة الثانية بعد الدولار من حيث الإقبال بيعا وشراءً.

سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

سجّل سعر اليورو اليوم السبت 9-4-2022 في البنوك المختلفة سواء في البيع والشراء تباينًا من بنك إلى آخر.

وبيعت العملة الأوروبية الموحدة في مصر بأعلى سعر للبيع بنك الاستثمار العربي بسعر 19.9965 جنيها، وجاء الأهلي اليوناني في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر20.0511 جنيها.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- بيع اليورو مقابل الجنيه في قناة السويس بسعر 20.073 جنيها، مقابل 19.8924 جنيها للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك cib، بسعر 20.1058 جنيها، مقابل 19.8922 جنيها للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.0931 جنيها للبيع، مقابل 19.8522 جنيها للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.1058 جنيها للبيع، مقابل 19.8922جنيها للشراء.

- بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي سعر 20.1132 جنيها، مقابل 19.9965 جنيها للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في المصري الخليجي إلى نحو 20.113 جنيها للبيع، مقابل 19.8684 جنيها للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.1058 جنيه، مقابل 19.8739 جنيه للشراء.