التعليم: غرف عزل لمصابي كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تُنطلق في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين والملاحظين ورؤساء اللجان من خطر الإصابة بالعدوى.

وشددت الوزارة، على أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد الامتحانات، بسبب جائحة فيروس كورونا.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان كل تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل، من خلال بيان طريقة عقد الامتحانات عبر «بابل شيت» أو إلكترونياً، وما إذا كانت الأسئلة تحوي اختيارا من متعدد أو أسئلة مقالية، أو مزيج بينهما.

ولفت المصدر إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، موضحاً أنه سيتم مكافحة كل سبل الغش الإلكتروني داخل اللجان، لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب.

غرفتا عزل كورونا بكل لجنة في امتحانات الثانوية العامة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تجهيز غرفتي عزل كورونا بكل لجنة في امتحانات الثانوية العامة 2022، لتقديم الدعم لأي شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة للاطمئنان على صحة الطلابز

وأشار إلى أنه سيتم حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة، لمنع الزحام أمام أبواب اللجان الامتحانية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم للطلاب: ذاكروا جيدا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

ومن جهته، طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع الطلاب بالمذاكرة الجيدة والتذكير الجيد، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكداً أن جميع الأسئلة في مختلف المواد الدراسية ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأكد الوزير، أن الامتحانات ستعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا في جميع اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، علاوة على تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط الطلاب الغشاشين.