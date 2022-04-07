آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل.. الحق مفيش وقت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل المستجدين «المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي»، والراسبين من العام الماضي، والأعوام السابقة، للتقدم إلى امتحانات للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أنه لن يتم مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل إلكترونيا، مؤكدة أنه لن تقبل أي استمارة أو أوراق تقدم للامتحان، لأي طالب تخلف عن المواعيد المحددة، من جانب الوزارة، مهما كانت الأسباب.

وشددت الوزارة، على طلاب المنازل، بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، واعتمادها وختمها من المدرسة، بالنسبة لطلاب المدارس المستجدين، أما الطلاب الراسبون من العام الماضي أو الأعوام السابقة، يتم تسجيل الاستمارة بلجان النظام والمراقبة، واعتمادها من الإدارة التعليمية.

أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل، والتي حددتها وزارة التعليم كالتالي:

- تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان نجاح للطالب من الصف الأول للثاني الثانوي، ومن الصف الثاني الثانوي للصف الثالث الثانوي، معتمد ومختوم من الإدارة والمديرية.

- بيان برسوب الطالب بالصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب.

- تسديد رسوم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات القومية.

- 3 صور شخصية للطالب، وتكون مطابقة للصورة الموجود بالاستمارة الإلكترونية، مع تدوين اسم الطالب أسفل الصورة.

- تقديم ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها.

- التقدم بطلب بحث حالته عن الأعوام السابقة، التي لما يتقدم فيها للامتحان.