وزير التعليم للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة: استعدوا لجميع أنواع الأسئلة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد في 11 يونيو المقبل، دون أي تعديلات على مواعيد الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن الوزارة تسعي دائما إلى تطوير منظومة التقييم، للارتقاء بمستوى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، موضحا أن جميع اللجان ستكون معقمة ضد كورونا.

استعدوا لجميع أنواع الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2022

ووجه وزير التعليم رسالة هامة لجموع الطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 من خلال «الوطن»، قائلا: «نستعد جيدا لعقد الامتحانات وسط جو مناسب لجموع الطلاب، ويجب أن يستعدوا لجميع أنواع الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، وأن جميع الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم».

وأكد أنه سيتم تخفيض أعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات بحد أقصى 16 طالبا، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، بسبب كورونا.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال شوقي، إنه سيتم إعلان كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال ساعات، من خلال أعداد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات وأعداد اللجان، وطريقة عقد الامتحانات، علاوة على إعلان خطة مواجهة كورونا خلال سير الامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم حظر تواجد الباعة الجائلين من محيط اللجان، لمنع حدوث أى زحام أمام اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كاميرات مراقبة داخل اللجان لمنع العش

وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لضبط الطلاب الغشاشين، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وحفاظا على سير الامتحانات.