مستفز جدا.. تعليقات الجمهور على أداء شريف سلامة في مسلسل فاتن أمل حربي

حصل الفنان شريف سلامة على إشادات من الجمهور على شخصيته «سيف الدندراوي»، التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، حيث يجسد شخصية الزوج المستبد، الذي يتحكم في زوجته بعد الطلاق ويعنفها ويطردها من الشقة ويترك لها مصاريف المنزل كاملة.

تفاصيل الحلقة 8 من «فاتن أمل حربي»

وظهر شريف سلامة في الحلقة 8 من مسلسل فاتن أمل حربي، وهو يخطط من أجل كسر قلب «تونة» بسحب البنات منها، بعدما قرر نقلهما من المدرسة إلى أخري حكومية، مما أدى إلى زيادة تفاعل الجمهور مع الشخصية.

تعليقات الجمهور على شخصية «سيف الدندراوي»

وتوالت التعليقات على شخصية «سيف الدندراوي»، حيث كتب أحدهم على «فيس بوك»: «أخبروا شريف سلامة إنه مُجرد تمثيل وليس عليه أن يتقنه لهذه الدرجة، عشان أنا حلقة كمان وهدغدغ التليفزيون»، وتعليق آخر قال: «أنا كل شوية أقول هدخل اعمله بلوك مش عايزه اشوف وشه في حياتي»، وتعليق آخر: « فظيع جدًا ومستفز لدرجة متأكد لو النسويات شافوه هيموتوا»، وعلق أحده قائللا: «أنا حلقة كمان وهدغدغه هو شخصيًا بسبب اللي بيعمله ده».

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

فاتن أمل حربي للمخرج ماندو العدل، الذي ألقى الضوء خلال الحلقات السابقة على المرأة والمشكلات التي تواجهها بعد الطلاق في محاولة منها لتربية أبنائها دون أن تتعرض لعنف من طليقها أوالمجتمع.

مسلسل فاتن أمل حربي من بطولة النجمة نيللى كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء وفادية عبد الغنى، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.