شريف سلامة: شخصية «سيف» قلبت الدنيا عليّ ونيللي كريم عظيمة «فيديو»

علّق الفنان شريف سلامة، على مشاركته في مسلسل «فاتن أمل حربي»، قائلًا: «الدور قالب الدنيا عليّ، وتوقعت ردود الفعل الواسعة على المسلسل، لأن به كل بوادر النجاح، بداية من نيللي كريم، وهي ممثلة حساسة وعظيمة وإنسانة متعاونة، وميكفيش فيها كتب، فنانة حقيقية وممثلة رائعة، والتعامل معها أكثر من رائع».

وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «ماندو العدل مخرج كبير، وأنا من المعجبين بأعماله لأنها واقعية، كما أنه يتفهم كل التفاصيل ومتمكن من كل الأدوات، كما أن الكاتب الكبير إبراهيم عيسى كتب موضوعًا رائعًا».

وتابع الفنان، أن العدل جروب من الشركات الناجحة التي تستطيع تقديم موضوعات هادفة، مشددًا على أن كل عوامل النجاح تضافرت فحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

لا يحب الشخصيات البطولية

ولفت، إلى أنه كان يميل إلى تقديم شخصية «سيف الدندراوي»، إذ أنه يحب الشخصيات الحقيقية ولا يميل إلى الشخصيات البطولية، معتبرًا أنها وهمية، معقبًا: «مش بحب الشخصية اللي تنفخ نفخة تموت 100 و1000، لكني أفضل الشخصيات الموجودة في الواقع والحياة».

العمل في المسلسل شرف كبير

وأكد، أنه يعتبر اختيار المخرج ماندو العدل له لتجسيد الشخصية شرف كبير، وتحدٍ جعله يقدم الشخصية بالشكل الذي ظهرت به للجمهور، موضحًا: «عشان أحقق المصداقية والناس تصدق، لازم أروح لمعطيات كتير للشخصية، وأفكر من كل الجوانب وأعيش حياتها داخليًا طول الوقت عشان أوصل لحقيقة سيف الدندراوي، عشان أشوف تفكيره وهو طفل ولعب إزاي، وفي نفس الوقت كان لازم أحط صورة كل الأشخاص اللي فكروا بالطريقة دي».