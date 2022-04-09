الأرصاد تكشف عن الموعد المناسب لارتداء الملابس الصيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضات خلال ساعات النهار والليل، وتنخفض الحرارة اليوم مقارنة بأمس بحوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية بعدما سجلت أمس 32 درجة، بينما تسجل على السواحل الشمالية 24 درجة.

رياح شمالية معتدل

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميان أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، أن معظم الكتل التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية معتدلة.

ولفتت أن الطقس خلال ساعات النهار مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على محافظات وسط الصعيد ويظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

لا ترتدوا الملابس الصيفية

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال فترات الليل على شمال البلاد تتراوح ما بين 15 لـ 16 درجة مئوية، والطقس خلال هذا الوقت مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وبالتالي ينصح بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال ساعات الليل، مثل الجاكت أو قطعة ملابس إضافية.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستساعد على تخفيف الملابس، لكن مع تأخير ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة، وقالت: «الملابس الصيفية مش هنرتديها دلوقتي غير بعد أعياد شم النسيم، احنا لسة في فصل الربيع».

الظواهر الجوية

وأفادت بأن الشبورة المائية الخفيفة تكونت صباح اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وغير مؤثرة تماما على حركة المرور، وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس على كافة الطرق، كما يوجد اليوم نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ما يساعد على الإحساس بانخفاض الحرارة خاصة بعد فترة الظهيرة.