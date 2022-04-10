دعاء اليوم التاسع من رمضان.. «اللهم انصرني على من يظلمني»

يشهد محرك «جوجل» يوميا، معدلات بحث مرتفعة عن أدعية رمضان، ويكثر البحث تحديدا عن دعاء اليوم التاسع من رمضان، رغم أنه لا يوجد صيغة محددة او مخصصة لأدعية الشهر الكريم، إذ يمكن أن يدعو العبد بما يريد، سواء في اليوم التاسع من رمضان أو أي يوم آخر، خاصة في وقت تحري ساعة الاستجابة وقت الإفطار عند أذان المغرب.

دعاء اليوم التاسع من رمضان قبل أذان المغرب

ويحرص المسلم على الاستعانة بقول دعاء اليوم التاسع من رمضان، قبل دعاء صلاة المغرب لليوم التاسع، وفي حديث رواه أبو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم، الصَّائمُ حتَّى يُفطرَ والإمامُ العادلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها اللهُ فوق الغمامِ وتُفتَّحُ لها أبوابَ السَّماءِ، ويقولُ الرَّبُّ وعزَّتي لأنصُرنَّك ولو بعد حينٍ».

أما عن صيغة الدعاء المستحب في اليوم التاسع من رمضان، فهناك أكثر من دعاء يمكن الاستعانة به، مثل: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

صيغة دعاء اليوم التاسع من رمضان

ويمكن الاستعانة بقول دعاء اليوم التاسع من رمضان: «اللهم اجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون».

عن ابنِ ماجَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما، قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ للهِ عندَ كلِّ فِطْرٍ عُتَقاءَ، وذلك في كلِّ ليلةٍ»، فمَن دعا ربَّه بقلْبٍ حاضرٍ ودُعاءٍ مَشروعٍ وهو صائمٌ، ولم يَمنَعْ مِن إجابةِ الدُّعاءِ مانعٌ كأكْلِ الحرامِ ونحوِه؛ فإنَّ اللهَ تَعالى قد وعَدَه بالإجابةِ.

ويستحب للمسلم الصائم ألا يكون الدعاء مرتبطا بيوم واحد في رمضان، إذ يمكن الدعاء بكل ما يريده العبد من الله تعالى، ويجب على الصائمِ أن يَغتنِمَ الدعاء وقت الإفطار ويَدْعو بحضورِ قلْب وإيقانٍ بالإجابةِ.

أدعية دار الإفتاء

ونشرت دار الإفتاء في اليوم التاسع من رمضان، عددًا من الأدعية وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

- اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم أجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل خير تقسمه ومن كل رزق تبسطه.