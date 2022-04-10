الكاتبه سماح أبو بكر: مشروعات لصالح الأطفال وتنمية شخصيتهم قريبا

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الأطفال، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها شرف كبير، حيث استقطع من وقته الثمين الزاخر بفعاليات ومسؤوليات جسيمة للحديث عن أدب الطفل ومستقبل أطفال مصر، لافته إلى أن اللقاء كان مفعما بآمال ومشاريع كبرى ستوجه لصالح الأطفال ولتنمية شخصيتهم.

سماح أبو بكر: تدشين مشروعات لصالح الأطفال قريبا

وأضافت «عزت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المشروعات التي سيجري الإفصاح عنها خلال المستقبل القريب ستوجه لصالح الأطفال وتنمية شخصيتهم.

وأوضحت أن الرئيس السيسي يتابع الأعمال والكتابات الخاصة بها للأطفال، ومن ضمن ما تابعه مشروعها الأخيرة «قصة حياة وكريمة»، وهي عن مبادرة حياة كريمة، لكنها مقدمة من خلال قصة فتاتين إحداهما اسمها حياة والأخرى كريمة، «ده الطرح اللي أردت من خلاله أوصل أهداف المبادرة من خلال حكاية شيقة ومغامرة لفتاتين».

توجيه الرئيس بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الأطفال وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووجه الرئيس السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال.

وتعتبر سماح أبو بكر عزت كاتبة بارزة بمجال الأطفال، وهي ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة كوثر هيكل، وأحد معدي ومقدمي برامج بالقناة الرابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتقدم برنامجًا للأطفال بعنوان «احكي يا ماما سماح» على التليفزيون المصري، كما كتبت العديد من الأعمال المخصصة للأطفال التي جرى تقديمها للتليفزيون من بينها المشاركة في كتابة الجزء الثاني من مسلسل «عالم سمسم»، و«لعبة الحواديت»، ومسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، وغيرها.