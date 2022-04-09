سماح أبو بكر: الرئيس السيسي مستمع جيد.. وأطفال مصر محظوظون به

أعربت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، عن سعادتها الغامرة، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قائلة إنها أحست بمشاعر مختلطة بين الفرحة والرهبة والتقدير والخوف من المسؤولية، معبرة بقولها: «بقدر بساطة وهيبة الرئيس السيسي ودماثة خلقه، كمان هو مستمع جيد جدًا ويمنح الفرصة لمن يحدثه بأن يتكلم ويعبر عن نفسه ويقول ما يفكر فيه ويحلم به».

ووأضافت أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «سعدت وتشرفت بهذا اللقاء، وشعرت بأن الأطفال محظوظون في بلدهم بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للدولة»، موضحةً أنها قدمت رؤيتها لما تحلم به للأطفال، وبخاصة أن الطفل اليوم أصبح أكثر اطلاعًا وتفاعلًا مع العالم من خلال منصات التواصل الاجتماعية.

أهمية ترسيخ الهوية المصرية لدى الأطفال

وتابعت الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال: «واجبنا هو أن نرسخ الهوية المصرية، وأن يتحدث الأطفال بلغتها العربية البسيطة، وأن يعرفوا ما يدور على أرض الوطن والإنجازات والمبادرات التي يرعاها الرئيس، لأنهم من سيحملون المسؤولية وسيقومون بجني ثمار الإنجازات».

أهمية اشتراك الأطفال في كل الأحداث

وأشارت إلى أنها أكدت على ضرورة جعل الأطفال فاعلين في الأحداث، لأن الدولة لن تستطيع القيام بكل شيء بمفردها، فالطفل يجب أن يكون فاعلًا، وهم على استعداد كبير لذلك: «آخر إصدار لي كان بعنوان حياة وكريمة، فوجئت بأن الأطفال عندما قرأوا القصة عملوا مبادرات فردية مع الأطفال الموجودين في المناطق البسيطة بجوار سكنهم ومدرستهم».