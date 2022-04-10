إنطلاق لجنة اختبار الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بمطروح

انطلقت أعمال لجان مسابقة الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم، وترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أعمال اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير وأعضاء إدارة المتابعة للمدارس على مستوى جميع الإدارات والقطاعات التعليمية، وتقويم الاداء، وعقدت اللجان في ديوان عام المديرية بمدينة مرسي مطروح.

لجنة فجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف القيادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاحد، إن اللجنة تضم 6 أعضاء برئاسته وعضوية كل من اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وصباح نصر الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني ومنال أحمد جبر مدير إدارة الشئون القانونية ونسرين أحمد مدير إدارة التوجيه المالى.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة تمارس عملها فى ضوء التعليمات الوارده بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2021 ووفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الامثل من بين المتقدمين و بما يصب في مصلحة العملية التعليمية.

اكتشاف قيادات تعليمية إدارية وفنية

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح من خلال تلك المسابقة هو تفعيل محتوى الكتاب الدوري الخاص والعمل على دمج إدارتي المتابعة وتنسيق المتابعة من أجل توحيد الجهود نحو رصد ومتابعة أفضل للعملية التعليمية بالإضافة إلي تحقيق المساواة والعدالة واعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي متمنياً لجميع المتقدمين لشغل وظيفتي و مدير وعضو بإدارة المتابعة النجاح والتوفيق.